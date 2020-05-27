США надеются «посадить яблони на Марсе» за счет российских умов

Американские программы освоения Луны, Марса и всей Солнечной системы поражают как своими масштабами, так и беспрецедентной наглостью. Лет 50 назад люди искренне верили, что вскоре «и на Марсе будут яблони цвести», как пелось в известной песне. Всех космонавтов-астронавтов знали в лицо и по имени, за каждым запуском следили миллиарды людей, а советско-американская космическая гонка была самым популярным шоу планеты.

Развал Советского Союза привел к тому, что освоение космоса стало неактуальным. У России в 90-е стояла задача выживания, а США не вкладывают денег в то, что не приносит прибыли. Нет, было и финансирование, и новые проекты, но ничего и близко сравнимого с 1960-80-ми годами уже не было. В России наиболее громкие сообщения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина привязаны к датам, прежде всего ко Дню космонавтики, а в США — к выборам.

В 2019 году был дан старт программе «Артемида». Она предусматривает постройку космических кораблей по миллиарду долларов каждый и создание лунной инфраструктуры для постоянного проживания и добычи полезных ископаемых. При этом никакого полномасштабного финансирования не началось.

Зато шума и пыли в околоземном пространстве было предостаточно. Как и положено, по мере развития предвыборной гонки шумиха только нарастала, приобретая все более фантастические и гротескные черты.

Так, в январе 2020 года президент США Дональд Трамп сообщил:

«После консультаций с нашими великими военачальниками, конструкторами и другими я рад представить новую эмблему Космических сил США, шестого вида наших великолепных вооруженных сил».

Вряд ли случайно эмблема напоминает символ из культового фантастического сериала Star Trek (Звездный путь) 60-х годов ХХ века. По мере развития в США экономического кризиса на фоне пандемии, администрация Трампа усилила давление на «космическом фронте».

В мае этого года НАСА предъявило общественности соглашение Artemis Accords. В нем подробно описаны принципы, соблюдение которых обязательно для всех желающих выйти в космос. При этом все околокосмические заявления американцев настолько высокомерны, что граничат с хамством.

Они сообщают, что все космические аппараты подлежат регистрации (ими, само собой), вокруг создаваемых лунных баз создаются «зоны безопасности». Желающие попроситься в «соратники» обязаны поделиться своими космическими достижениями и соблюдать все принципы, изложенные США.

«Мы хотим не только отправить астронавтов на Луну, мы хотим продвигать наши ценности вперед», — сообщил заместитель администратора НАСА Майк Голд.

Несколько цитат дают полное представление об этих «ценностях»:

«<...> согласиться делиться своими научными данными, а также регистрировать все космические объекты. Так как без надлежащей регистрации координация невозможна».

Проще говоря, или все признают эти «ценности», или их «не возьмут в астронавты». При этом НАСА сразу же уточнило, что «не может сотрудничать с Китаем». Равно как и с Россией, которая «проводит угрожающие маневры своих спутников».

Правда, ближе к концу мая риторику смягчили, предложив России место в американской программе. Разумеется, в обмен на соблюдение изложенных принципов и предоставлении «значимой информации о русских разработках». Как сказал директор НАСА Джим Брайденстайн:

«Мы призываем Россию быть частью соглашения "Артемида". И мы думаем, что было бы хорошо, если бы весь мир согласился на правильный подход...».

Как уже заявили в ведомстве господина Рогозина, «Роскосмос» готов к сотрудничеству, которое станет «еще одним фактором к налаживанию более тесного взаимодействия России и США».

Неизбежно возникает вопрос: к какому сотрудничеству? До сих пор США никогда не передавали и не продавали России никаких космических наработок. Все сводилось к тому, что Россия продавала свои технологии, космические двигатели и уже 9 лет предоставляет услуги по доставке американцев в космос.

Можно долго критиковать российскую космическую отрасль и констатировать, что кроме громких заявлений никакого прогресса нет. И во многом критика будет справедлива. Но и реальные, по факту, достижения США не впечатляют.

Программа Space Shuttle — «космический челнок» накрылась после двух катастроф, и новой, реально реализованной, нет до сих пор. Из 24 космонавтов, погибших при подготовке или во время полета в космос, россиян лишь пятеро. И все погибли в первые 10 лет освоения космоса, в отличие от американцев.

О том, что США 30 лет покупают российские двигатели и девять лет летают на российских кораблях, говорить не приходится. Но стоит напомнить еще и о том, что все космические станции тоже российские. МКС сделали, а потом уже продали от безденежья. И вокруг основного модуля потом «всем миром» и по советским-российским технологиям «наращивали мясо» в виде американских и европейских модулей. А вот американский Skylab — «небесная лаборатория» оказался проектом провальным.

Об этих очевидных вещах следует помнить не для того, чтобы «хвалиться спесиво», а для реальной оценки результатов возможного сотрудничества с США в космосе. Единственное, чего у американцев в достатке и чем с Россией охотно поделятся — это доллары. ФРС при необходимости допечатает. И купит на них мозги, идеи и те наработки, на которые в России не хватает денег.

Лучше задуматься над тем, что денег много и у Китая, который тоже для США является «космическим изгоем». Зато это очень амбициозная молодая космическая держава с удовольствием будет сотрудничать с Россией ради возможности создать полноценную космическую программу. И да, тоже в обмен на технологии, знания и опыт. Но всегда лучше работать с теми, кто не является твоим не просто конкурентом, а открытым врагом, как минимум со времен Фултонской речи Черчилля в 1947 году.

Безусловно, легкой дорога в космос не будет. Но осилить ее может только идущий.

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