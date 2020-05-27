Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ОП РФ ответит на цензуру YouTube импортозамещением и «здоровым троллингом»

ОП РФ ответит на цензуру YouTube импортозамещением и «здоровым троллингом»

 Кремль: день парада Победы с большой вероятностью сделают выходным

Кремль: день парада Победы с большой вероятностью сделают выходным
Более 8 тысяч фейков о коронавирусе выявили в России с апреля

Более 8 тысяч фейков о коронавирусе выявили в России с апреля

 Саммиты БРИКС и ШОС перенесут с 21–23 июля на другие даты

Саммиты БРИКС и ШОС перенесут с 21–23 июля на другие даты
«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

 Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая
ОП РФ ответит на цензуру YouTube импортозамещением и «здоровым троллингом»

ОП РФ ответит на цензуру YouTube импортозамещением и «здоровым троллингом»

 Кремль: день парада Победы с большой вероятностью сделают выходным

Кремль: день парада Победы с большой вероятностью сделают выходным
Более 8 тысяч фейков о коронавирусе выявили в России с апреля

Более 8 тысяч фейков о коронавирусе выявили в России с апреля

 Саммиты БРИКС и ШОС перенесут с 21–23 июля на другие даты

Саммиты БРИКС и ШОС перенесут с 21–23 июля на другие даты
«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

 Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая
14:39   27 Мая 2020
Общество

Кремль: день парада Победы с большой вероятностью сделают выходным

Кремль: день парада Победы с большой вероятностью сделают выходным

День проведения парада Победы, который был перенесен на фоне распространения коронавируса, могут сделать выходным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Торжественное мероприятие запланировано на 24 июня. Однако официальный представитель Кремля заявил, что пока не может точно сказать, что этот день будет выходным. Президент России Владимир Путин принял решение перенести празднование Дня Победы из-за пандемии коронавируса.

Лидеры стран СНГ получат новые приглашения на торжества в честь 75-летия Победы, отметил Песков. Он также обратил внимание на положительные тенденции относительно ситуации с коронавирусом, отвечая на вопрос о возможной отмене ограничительных мер. Коррективы будут внесены, если ситуация за месяц будет меняться в том же направлении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#песков #кремль #день победы #парад победы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...