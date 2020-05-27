Кремль: день парада Победы с большой вероятностью сделают выходным

День проведения парада Победы, который был перенесен на фоне распространения коронавируса, могут сделать выходным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Торжественное мероприятие запланировано на 24 июня. Однако официальный представитель Кремля заявил, что пока не может точно сказать, что этот день будет выходным. Президент России Владимир Путин принял решение перенести празднование Дня Победы из-за пандемии коронавируса.

Лидеры стран СНГ получат новые приглашения на торжества в честь 75-летия Победы, отметил Песков. Он также обратил внимание на положительные тенденции относительно ситуации с коронавирусом, отвечая на вопрос о возможной отмене ограничительных мер. Коррективы будут внесены, если ситуация за месяц будет меняться в том же направлении.