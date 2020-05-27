Песков прокомментировал возможность отмены ограничений в Москве к 24 июня

Возможность отмены ограничений в российской столице к 24 июня, которые были введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, прокомментировал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Песков указал, что Правительство РФ будет исходить из того, что за ближайший месяц ситуация с COVID-19 в стране изменится и будут внесены соответствующие корректировки. Он отметил, что на сегодняшний день ситуация в Москве с коронавирусом набирает положительные тенденции.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 24 июня в Москве пройдет парад Победы. Помимо того, он добавил, что акция "Бессмертный полк" состоится 26 июля.