Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ОП РФ ответит на цензуру YouTube импортозамещением и «здоровым троллингом»

ОП РФ ответит на цензуру YouTube импортозамещением и «здоровым троллингом»

 Кремль: день парада Победы с большой вероятностью сделают выходным

Кремль: день парада Победы с большой вероятностью сделают выходным
Более 8 тысяч фейков о коронавирусе выявили в России с апреля

Более 8 тысяч фейков о коронавирусе выявили в России с апреля

 Саммиты БРИКС и ШОС перенесут с 21–23 июля на другие даты

Саммиты БРИКС и ШОС перенесут с 21–23 июля на другие даты
«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

 Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая
ОП РФ ответит на цензуру YouTube импортозамещением и «здоровым троллингом»

ОП РФ ответит на цензуру YouTube импортозамещением и «здоровым троллингом»

 Кремль: день парада Победы с большой вероятностью сделают выходным

Кремль: день парада Победы с большой вероятностью сделают выходным
Более 8 тысяч фейков о коронавирусе выявили в России с апреля

Более 8 тысяч фейков о коронавирусе выявили в России с апреля

 Саммиты БРИКС и ШОС перенесут с 21–23 июля на другие даты

Саммиты БРИКС и ШОС перенесут с 21–23 июля на другие даты
«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

 Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая
14:37   27 Мая 2020
Общество

Песков прокомментировал возможность отмены ограничений в Москве к 24 июня

Песков прокомментировал возможность отмены ограничений в Москве к 24 июня

Возможность отмены ограничений в российской столице к 24 июня, которые были введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, прокомментировал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Песков указал, что Правительство РФ будет исходить из того, что за ближайший месяц ситуация с COVID-19 в стране изменится и будут внесены соответствующие корректировки. Он отметил, что на сегодняшний день ситуация в Москве с коронавирусом набирает положительные тенденции.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 24 июня в Москве пройдет парад Победы. Помимо того, он добавил, что акция "Бессмертный полк" состоится 26 июля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#москва #россия #песков #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...