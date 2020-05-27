Российская экономика получила поддержку от правительства в размере 3,3 трлн рублей

Правительство РФ выделит 3,3 триллиона рублей на поддержку экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на выступлении в Государственной думе.

Пандемия коронавируса и введенные для борьбы с ней ограничительные меры сильно отразились на экономической отрасли РФ. Власти принимают меры по оказанию помощи пострадавшим от COVID-19 населению и бизнесу.

Особое внимание следует уделить российским регионам, которые столкнулись с сокращением налоговых поступлений в бюджет, передает мнение главы Минэкономразвития ТАСС.

Общенациональный план развития экономики также содержит меры, направленные на поддержку инвестиций, включая механизм "зеленых" облигаций, рассказал Решетников.