Мишустин в ходе переговоров с премьер-министром Белоруссии обсудил вопрос интеграции стран

Переговоры по вопросу углубления интеграции России и Белоруссии, а также ситуации с пандемией коронавируса прошли между премьер-министрами двух стран Михаилом Мишустиным и Сергеем Румасом. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Политики обоюдно выступили за формирование максимально благоприятных условий для успешного экономического сотрудничества и повышения благосостояния граждан России и Белоруссии.

Премьеры обменялись теплыми поздравлениями с честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они подчеркнули особенную значимость этого праздника для братских народов двух стран.