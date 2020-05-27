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Более 8 тысяч фейков о коронавирусе выявили в России с апреля

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14:13   27 Мая 2020
Политика

Мишустин в ходе переговоров с премьер-министром Белоруссии обсудил вопрос интеграции стран

Мишустин в ходе переговоров с премьер-министром Белоруссии обсудил вопрос интеграции стран

Переговоры по вопросу углубления интеграции России и Белоруссии, а также ситуации с пандемией коронавируса прошли между премьер-министрами двух стран Михаилом Мишустиным и Сергеем Румасом. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Политики обоюдно выступили за формирование максимально благоприятных условий для успешного экономического сотрудничества и повышения благосостояния граждан России и Белоруссии.

Премьеры обменялись теплыми поздравлениями с честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они подчеркнули особенную значимость этого праздника для братских народов двух стран.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #белоруссия #мишустин #румас

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