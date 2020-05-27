Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ОП РФ ответит на цензуру YouTube импортозамещением и «здоровым троллингом»

ОП РФ ответит на цензуру YouTube импортозамещением и «здоровым троллингом»

 Кремль: день парада Победы с большой вероятностью сделают выходным

Кремль: день парада Победы с большой вероятностью сделают выходным
Более 8 тысяч фейков о коронавирусе выявили в России с апреля

Более 8 тысяч фейков о коронавирусе выявили в России с апреля

 Саммиты БРИКС и ШОС перенесут с 21–23 июля на другие даты

Саммиты БРИКС и ШОС перенесут с 21–23 июля на другие даты
«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

 Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая
ОП РФ ответит на цензуру YouTube импортозамещением и «здоровым троллингом»

ОП РФ ответит на цензуру YouTube импортозамещением и «здоровым троллингом»

 Кремль: день парада Победы с большой вероятностью сделают выходным

Кремль: день парада Победы с большой вероятностью сделают выходным
Более 8 тысяч фейков о коронавирусе выявили в России с апреля

Более 8 тысяч фейков о коронавирусе выявили в России с апреля

 Саммиты БРИКС и ШОС перенесут с 21–23 июля на другие даты

Саммиты БРИКС и ШОС перенесут с 21–23 июля на другие даты
«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

 Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая
14:10   27 Мая 2020
Экономика

Росстат сообщает о снижении потребительских цен на бензин

Росстат сообщает о снижении потребительских цен на бензин

Средняя цена на бензин в России в апреле снизилась на 0,2%, в то время как с начала 2020 года она поднялась на 0,2%, сообщил Росстат. Также в апреле текущего года снизилась цена на дизельное топливо, в среднем на 0,4%, с начала года стоимость упала на 0,1%, указанно в данных Федеральной службы государственной статистики.

Как сообщается в отчете, за апрель цены на бензин от российских производителей в среднем упали на 22,4%, в годовом выражении на 16,9%. Дизельное топливо в этот период стало дешевле на 22,4%, а с начала года на 14,2%.

Потребительская цена на бензин упала в 55 субъектах РФ. Наибольший показатель наблюдается в Туве, где процент падения составил 3,9%. В Москве и Санкт-Петербурге цена не изменилась, а рост был замечен в Свердловской области на 0,1%.

Как отмечается в данных Росстата, изменение цен на топливо привело к повышению стоимости производства бензина в среднем в 2,9 раза.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#бензин #дизель #росстат

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...