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14:03   27 Мая 2020
Экономика

Новая Lada Niva будет выпущена с привлечением бюджетных средств

Новая Lada Niva будет выпущена с привлечением бюджетных средств

Льготный кредит тольяттинской компании "Рулевые системы", которая выпускает гидроусилители руля и является поставщиком "АвтоВАЗа", предоставит Фонд развития промышленности (ФРП).

Средства из госбюджета пойдут на локализацию производства реечного рулевого механизма для автомобилей на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS. Инвестиционный проект суммарно оценивается в 252,8 млн рублей, а ФРП выделит 192 млн. Известно, что на базе CMF-B-LS разрабатываются Lada Granta и Lada Niva следующих поколений — они должны появятся на рынке через два и три года соответственно.

Правительство РФ ранее выделило 25 млрд рублей на поддержку отечественного автопрома в условиях кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса. Из этой суммы 7 млрд планируется пустить на субсидирование кредитования. Также предусмотрено обеспечение льготного лизинга, расходы на государственную программу "Доступная аренда" и субсидии по займам на закупку транспорта для нужд госкорпораций.

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Автор: Юлия Яковлева
#автоваз #автопром #госбюджет #lada granta #lada

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