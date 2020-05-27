«Новая газета» подала заявку на грант за фейки о пандемии по старым методичкам Госдепа

Госдепартамент США учредил грант для «разоблачения дезинформации в сфере здравоохранения» в России. «Разоблачать» Вашингтон намерен официальную статистику по коронавирусу. На призыв незамедлительно откликнулась либеральная «Новая газета», опубликовав статью, в которой автор объяснил, что гранты Госдепа — благо для всего мира.

Издание сработало будто бы по привычной антироссийской методичке: авторитарные власти якобы скрывают реальную статистику заболевших COVID-19, а США — добрый полицейский, спасающий весь мир от русских.

«При этом с содержательной точки зрения беспокойство американских властей понятно. <…> Велика вероятность, что такой очаг [коронавируса] будет обнаружен в авторитарных странах (автор говорит о России и Китае, — прим. ред.), где вся система бюрократической отчетности построена вокруг очковтирательства и сокрытия реального положения вещей», — отмечается в статье «Новой».

Заинтересованность Вашингтона масштабами пандемии в России удивительна, учитывая лидерство Штатов в общемировой статистике заражения. Всего в мире, на сегодняшний день, подтверждено 5,59 миллиона случаев заболевания. Из них 1,72 миллиона в США, то есть почти треть всех зараженных в мире. Каждый 15-й в мире заболевший коронавирусом — житель Нью-Йорка, согласно данным университета Джона Хопкинса.

Для сравнения, в России зарегистрировано 370 680 случаев. Наглядную статистику, обращаясь к официальным российским ресурсам, собирают и публикуют американские сервисы Google и Википедия. Но Госдеп, вероятно, не доверяет своим же IT-компаниям.

Занижение данных по заболеванию опровергали не только российские власти, но и международные наблюдатели: так Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла, что никакого сознательного искажения статистики по COVID-19 в РФ нет.

Риторика «Новой газеты» отнюдь не нова, и уже давно в ходу у ее американских «больших братьев». Недавно о «занижении статистики» писала газета The New York Times. В распространении фейков американскую газету заподозрили российские политики и дипломаты, потребовав разбирательств и даже подключив к анализу сомнительной статьи Роскомнадзор.

«Успех» публикации американского издания, «Новой», которая тоже получает финансирование в долларах, повторить не удалось. Но старания в очернении России по заказу США зачтутся, убежден депутат Госдумы Евгений Марченко.

«Это абсолютно антироссийское издание, которое занимает антинародную, антигосударственную позицию. Это американские "грантоеды". Нас всех удивляет и возмущает, что постоянно распространяется лживая, клеветническая информация, и при этом газету не привлекают к ответственности. Ни для кого не секрет, что они занимаются подрывной деятельностью, получают деньги из-за рубежа и эти деньги отрабатывают. И никакого спроса с них до сих пор нет», — отметил Марченко.

Парламентарий готовит законопроект, предусматривающий уголовную ответственность в том случае, если будет доказан факт финансирования из-за рубежа какой-либо политической деятельности внутри страны. Если закон примут, ответить перед Фемидой может и «Новая газета».

«Недопустимо давать возможность финансировать из-за рубежа такие издания, как "Новая газета". За это должна быть ответственность. Нужно это заканчивать и не смотреть лояльно, сквозь пальцы, на то, что они выполняют американский заказ по очернению России и внутри страны, и за рубежом», — поделился парламентарий с «Политикой Сегодня».

Российская статистика по коронавирусу рассчитывается по инструкциям ВОЗ — международной организации, которую сложно заподозрить в занижении статистики заболеваемости в России. Однако к ВОЗ у «Новой» нет вопросов, ее критика, как правило, направлена именно на российскую государственность, объясняет депутат ГД Евгений Федоров. Издание цепляется за любой повод в очередной раз «обличить» свою же страну.