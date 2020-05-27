«Новая газета» подала заявку на грант за фейки о пандемии по старым методичкам Госдепа
Госдепартамент США учредил грант для «разоблачения дезинформации в сфере здравоохранения» в России. «Разоблачать» Вашингтон намерен официальную статистику по коронавирусу. На призыв незамедлительно откликнулась либеральная «Новая газета», опубликовав статью, в которой автор объяснил, что гранты Госдепа — благо для всего мира.
Издание сработало будто бы по привычной антироссийской методичке: авторитарные власти якобы скрывают реальную статистику заболевших COVID-19, а США — добрый полицейский, спасающий весь мир от русских.
«При этом с содержательной точки зрения беспокойство американских властей понятно. <…> Велика вероятность, что такой очаг [коронавируса] будет обнаружен в авторитарных странах (автор говорит о России и Китае, — прим. ред.), где вся система бюрократической отчетности построена вокруг очковтирательства и сокрытия реального положения вещей», — отмечается в статье «Новой».
Заинтересованность Вашингтона масштабами пандемии в России удивительна, учитывая лидерство Штатов в общемировой статистике заражения. Всего в мире, на сегодняшний день, подтверждено 5,59 миллиона случаев заболевания. Из них 1,72 миллиона в США, то есть почти треть всех зараженных в мире. Каждый 15-й в мире заболевший коронавирусом — житель Нью-Йорка, согласно данным университета Джона Хопкинса.
Для сравнения, в России зарегистрировано 370 680 случаев. Наглядную статистику, обращаясь к официальным российским ресурсам, собирают и публикуют американские сервисы Google и Википедия. Но Госдеп, вероятно, не доверяет своим же IT-компаниям.
Занижение данных по заболеванию опровергали не только российские власти, но и международные наблюдатели: так Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла, что никакого сознательного искажения статистики по COVID-19 в РФ нет.
Риторика «Новой газеты» отнюдь не нова, и уже давно в ходу у ее американских «больших братьев». Недавно о «занижении статистики» писала газета The New York Times. В распространении фейков американскую газету заподозрили российские политики и дипломаты, потребовав разбирательств и даже подключив к анализу сомнительной статьи Роскомнадзор.
«Успех» публикации американского издания, «Новой», которая тоже получает финансирование в долларах, повторить не удалось. Но старания в очернении России по заказу США зачтутся, убежден депутат Госдумы Евгений Марченко.
«Это абсолютно антироссийское издание, которое занимает антинародную, антигосударственную позицию. Это американские "грантоеды". Нас всех удивляет и возмущает, что постоянно распространяется лживая, клеветническая информация, и при этом газету не привлекают к ответственности. Ни для кого не секрет, что они занимаются подрывной деятельностью, получают деньги из-за рубежа и эти деньги отрабатывают. И никакого спроса с них до сих пор нет», — отметил Марченко.
Парламентарий готовит законопроект, предусматривающий уголовную ответственность в том случае, если будет доказан факт финансирования из-за рубежа какой-либо политической деятельности внутри страны. Если закон примут, ответить перед Фемидой может и «Новая газета».
«Недопустимо давать возможность финансировать из-за рубежа такие издания, как "Новая газета". За это должна быть ответственность. Нужно это заканчивать и не смотреть лояльно, сквозь пальцы, на то, что они выполняют американский заказ по очернению России и внутри страны, и за рубежом», — поделился парламентарий с «Политикой Сегодня».
Российская статистика по коронавирусу рассчитывается по инструкциям ВОЗ — международной организации, которую сложно заподозрить в занижении статистики заболеваемости в России. Однако к ВОЗ у «Новой» нет вопросов, ее критика, как правило, направлена именно на российскую государственность, объясняет депутат ГД Евгений Федоров. Издание цепляется за любой повод в очередной раз «обличить» свою же страну.
«Для "Новой газеты" без разницы, за что зацепиться, лишь бы расшатывать российскую власть. "Новая газета" выступает здесь как пятая колонна по любым вопросам, по любым чувствительным моментам они будут обязательно бить. Что касается статистики, то это методики ВОЗ, и наше правительство постоянно подтверждает, что они строго работают по этим методикам, и ВОЗ подтверждает, что Россия строго придерживается их методик. Там написано, что считать результатом коронавируса, а что не считать», — рассказал «Политике Сегодня» парламентарий.