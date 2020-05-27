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13:51   27 Мая 2020
Политика

Грузия отказалась пересматривать решение 2012 года, когда вышла из ДОН с Москвой

Грузия отказалась пересматривать решение 2012 года, когда вышла из ДОН с Москвой

Решение Грузии 2012 года приостановить сотрудничество с Россией по Договору об открытом небе остается таким же и пересмотрено в 2020 году не будет. Об этом заявили в грузинском МИД.

В заявлении МИД республики обозначили, что грузинская сторона как не принимает полетов РФ, так и сама не участвует в наблюдательных полетах на российской территории.

"Грузия в течение всех этих лет вела последовательную политику. Решение 2012 года остается в силе", — подчеркнули в грузинском МИД.

Тбилиси сообщил о приостановке сотрудничества с Россией по ДОН в 2012 году, объяснив это тем, что РФ в 2008 году признала независимость Абхазии и Южной Осетии и запретила осуществлять полеты в рамках Договора по открытому небу в десятикилометровой зоне возле этих территорий.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #грузия #дон #договор по открытому небу

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