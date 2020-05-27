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15:31   27 Мая 2020
Россия

Военный эксперт назвал «истерикой» обвинения США в перехвате самолета-разведчика

Военный эксперт назвал «истерикой» обвинения США в перехвате самолета-разведчика

Российские Су-35 сопровождали американский самолет-разведчик, который приблизился к объектам ВКС РФ в Сирии. Действия летчиков не противоречат международному праву, объяснил «Политике Сегодня» военный историк и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Шестой флот ВМС США выложил в сеть запись перехвата своего самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем. В комментарии к видео США назвали действия российских летчиков «непрофессиональными». 

Военный историк напомнил, что в Первую мировою войну истребители не были оснащены оружием. Тогда приходилось перестреливаться из пистолетов, карабинов и гаубиц. Летчик должен был так виртуозно владеть самолетом, создавать такие фигуры пилотажа, чтобы противник срывался в штопор и разбивался. Мастерство российских пилотов восходит своими корнями к 1914 году, рассказал Кнутов.

«Российские летчики обладают супер-мастерством. Сверхманевренность наших самолетов на порядок выше, чем американских. Когда противник зарывается, теряет всякую совесть, пользуясь тем, что у него американские звезды на крыльях, и наглым образом собирая разведывательную информацию, то в отношении него вспоминают те приемы, которые использовались против Австро-Венгрии. Эти приемы высшего пилотажа, которые заставляют шпиона свалится в крайне неприятную турбулентную яму и убраться восвояси», — объяснил эксперт.

Военный эксперт назвал «истерикой США» обвинения в перехвате самолета российскими Су-35

Наши пилоты действовали в соответствии с мерами предосторожности, не противоречащими международному праву. Кнутов напомнил, что недавно правительство РФ приняло постановление, которое определяет действия авиации ПВО в случае угрозы у воздушной границы. 

«В Сирии расположена наша база. В постановлении прописано: если на расстоянии 100 километров появляется цель, то наша авиация должна вытеснить шпиона. Мы ничего не нарушили, а лишь проводили американского разведчика за пределы нашей зоны безопасности», — подчеркнул Кнутов.

Пентагону выгодно сейчас искусственно создавать ажиотаж вокруг «русской угрозы», уверен он.

«Это американская истерика: показать, какие злые русские. Цель ее вполне понятна: из-за коронавируса  расходы Пентагона могу быть серьезно урезаны.  В США финансовый год начинается осенью. И им нужно любым способом создавать искусственных ажиотаж, чтобы сохранить или даже увеличить свои бюджеты», — резюмировал эксперт.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #сша #вкс рф #су-35

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