Распад Украины в будущем абсолютно неизбежен, так как власть в стране находится в руках иностранных спецслужб, в первую очередь американских, которые бросят ее в любой момент, как только им станет не до того.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

По его словам, в нынешних условиях локальная украинская администрация является «типичной хунтой», в которой нет ни одного приличного человека, так как порядочные люди на станут работать на преступное правительство.

«Правительство Украины состоит из военных преступников, иностранных агентов и авантюристов, способных служить даже дьяволу, — добавил Марков. — Как только будет немного расшатана информационная блокада, наружу вылезут чудовищные преступления против человечности, которые были совершены представителями нынешнего необандеровского режима».

Политолог считает, что в какой-то момент на Украине наступит такой же момент, который наступил в ходе Нюрнбергского трибунала после показа фильма о концлагерях.

В начале процесса, напомнил Марков, нацистские преступники Геринг, Гесс и другие подсудимые, вели себя нагло, так как были совершенно уверенны в том, что их не осудят серьезно. Однако после показа фильма, в котором наглядно были продемонстрированы чудовищные факты совершенных преступлений, в процессе произошел коренной перелом и никто уже не сомневался в том, что подсудимых ждут суровые приговоры.

«Такой же момент в той или иной форме обязательно наступит и для властей Украины. Обязательно выйдет наружу информация о том, как они убили примерно 10 тысяч человек не на Донбассе, а на всей Украине в рамках массового террора весны-лета-осени 2014 года», — предсказал политолог.

По его словам, рано или поздно, несмотря на информационную блокаду, станет известно, что расстрел «небесной сотни» на киевском майдане был организован представителями украинской власти, и они же виновны в пожаре в Одессе 22 мая, в убийствах в Мариуполе 9 мая, а также в скрываемых сейчас убийствах в Днепропетровской и Харьковской областях. Также выясниться причастность представителей украинской власти к организации крушения малайзийского пассажирского «Боинга» в Донецкой области, когда погибли около 300 человек. Все преступления рано или поздно станут известны, подчеркнул Сергей Марков.