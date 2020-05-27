Полиция Хабаровска возбудила дело за фейк о росте преступности из-за COVID-19

Сотрудники правоохранительных органов возбудили административное дело за распространение фейков об увеличении преступных случаев в Хабаровске на фоне коронавируса.

Владельца сайта, на котором появилась недостоверная информация, подозревают в злоупотреблении свободой массовой информации. В опубликованных статьях сообщалось о росте преступности на фоне распространения COVID-19 в Хабаровске, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

По данным пресс-службы УМВД России по региону, полицейские проверили опубликованные сообщения и установили, что они не соответствуют действительности. С начала 2020 года в Хабаровске зарегистрировано на 300 преступлений меньше, чем за аналогичный период в минувшем году. Владельцу сайта грозит наказание в виде штрафа от 200 до 500 тысяч рублей.

Некоторые либеральные СМИ публикуют ложную информацию о COVID-19 в России, чтобы посеять панику. Например, одно из них, "МБХ медиа" беглого олигарха Михаила Ходорковского, обнародовало фейк о якобы занижении российскими властями "реального количества зараженных коронавирусом" в стране. Другое скандальное издание, "Новая газета", публиковало статьи об "отсутствии" у отечественной медицины ресурсов для борьбы с пандемией.