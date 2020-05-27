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13:20   27 Мая 2020
Политика

Сенатор Джабаров заявил, что РФ не отправляла военных в Ливию

Сенатор Джабаров заявил, что РФ не отправляла военных в Ливию

Россия не отправляла военных в Ливию. С этим заявлением выступил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он подчеркнул, что в Совет Федерации не поступали запросы о даче согласия на направление военных в Ливию. 

"Это попытка компрометации России на мировой арене", — обозначил российский сенатор "Интерфаксу".

Он полагает, что все выпады такого характера в отношении РФ "голословны". Россия выступает за мирное решение вопросов Ливии, призывает страны сесть за стол переговоров, не обращаясь за поддержкой к зарубежным партнерам для достижения своих целей.

В период еще до убийства в 2011 году главы Ливии Муаммара Каддафи на территории страны располагался парк самолетов советского производства. Он продолжает свою деятельность и по сей день, чем могут воспользоваться террористы так называемого Правительства национального согласия, которые стабильно пытаются доказать якобы "российское присутствие" в Ливии. Также боевики многократно рассказывали о якобы присутствии ЧВК "Вагнера" на территории североафриканской страны.

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Автор: Яна Либерман
#россия #ливия #джабаров

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