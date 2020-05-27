ОП РФ ответит на цензуру YouTube импортозамещением и «здоровым троллингом»

В Общественной палате Российской Федерации обсудили блокировку аккаунтов российских СМИ на YouTube и возможные меры по обеспечению безопасности в интернете. Заседание рабочей группы прошло в онлайн-формате.

Неделю назад YouTube-аккаунты информационных агентств News Front, Anna News и ТРК «Крым-24» видеохостинг удалил без объяснения причин и предварительных уведомлений. На каналы российских СМИ были подписаны сотни тысяч зрителей. Это не первый случай подобной блокировки со стороны западных платформ. Проблемой обеспокоена комиссия ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

В рамках заседания политический обозреватель заблокированного информационного агентства News Front Сергей Веселовский рассказал, что издание уже пытается восстановить справедливость.

«Мы уже подаем в суд. Готовим исковое заявление на возмещение материального ущерба», — поделился журналист.

В какой суд, Веселовский не уточнил, но участники онлайн-встречи усомнились, что Фемида поможет оградить журналистов от дискриминации американского видеохостинга. Ведь другие американские платформы Twitter и Facebook мировой суд Таганского района Москвы уже оштрафовал на четыре миллиона рублей, которые они не выплачивают. Социальные сети были признаны виновными в нарушении закона о персональных данных, предписывающего хранить данные россиян в России.

Генеральный директор АНО «Телерадиокомпания «Крым» Вадим Первых считает, что остановить блокировку отечественных ресурсов можно лишь ответными блокировками.

«Пока это игра в одни ворота», — убежден Первых.

Теле- и радиоведущий, писатель Михаил Шахназаров согласился. Он считает, что России стоит присмотреться к «китайскому пути». На данный момент в Поднебесной запрещены YouTube, Facebook, Twitter и другие популярные в мире сервисы. При этом созданы качественные аналоги социальных сетей.

«Им важно влияние на умы молодежи. Они прекрасно выполняют свою задачу», — оценил работу зарубежных компаний писатель.

О том, что за российскими молодыми талантами охотятся из-за границы, рассказал и руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко. По его словам, все потенциально успешные проекты, созданные в России, уезжают за рубеж. А студентов российских вузов западные хедхантеры берут в оборот еще на первых курсах, предлагая интересные стажировки — в то время, как отечественные компании начинают работать с молодыми кадрами ближе к их выпуску из университета. К слову, и лидеры мнений зачастую смотрят в сторону других государств.

«70 процентов блогеров хотят уехать на Запад, — уверен Пащенко. — Самые знаменитые блогеры из России уехали».

По мнению эксперта, мотивом таких переездов является желание сниматься в голливудских фильмах. Кроме того, руководитель проекта «КиберМосква» отметил, что зарубежные видеохостинги меньше платят блогерам, которые работают из России.

Другую важную проблему подняла директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В последние месяцы ее организация обнаружила 8206 фейковых сообщений о коронавирусе. По словам Мизулиной, только 12 процентов из них заблокировано или удалено социальными сетями и мессенджерами. На вопрос в комментариях о том, как отличить фейк, эксперт ответила, что обычно он сопровождается чрезмерно эмоциональной подачей и просьбой о максимальном распространении.

Мизулина обеспокоена деструктивным контентом в детской среде, отметив, что необходимо возложить ответственность на социальные сети самостоятельно модерировать видеоролики, в которых детям предлагают, например, выпить средство для стирки белья. Чтобы обезопасить юных россиян, Общественная палата предлагает Министерству просвещения внедрить в школьную программу курс интернет-гигиены.

В конце заседания спикеры спрогнозировали блокировки еще сотни российских аккаунтов на Facebook перед американскими выборами 2020 года. Председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич обратил внимание на то, что Россию уже подозревают во вмешательстве в предстоящие выборы президента США.

На странное поведение западных партнеров первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов предложил отвечать «здоровым троллингом». Об этом по иронии судьбы он после трансляции дополнительно написал в том же Facebook.

Участники беседы пришли к выводу, что западные соцсети необходимо обязать регистрироваться в России, Twitter и Facebook заставить выплатить штрафы и договориться о том, что блокировка аккаунтов лицензированных СМИ является нарушением закона. Александр Малькевич пообещал, что Общественная палата поддержит все российские стартапы, связанные с созданием собственных хостингов и социальных сетей. Мероприятие завершилось оптимистичным лозунгом участников: