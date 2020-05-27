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13:03   27 Мая 2020
Армия

Малькевич просит привлечь к ответственности авторов вбросов о плененных в Ливии россиянах

Малькевич просит привлечь к ответственности авторов вбросов о плененных в Ливии россиянах

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич обратился в правоохранительные органы в связи с вбросами против ученых-социологов, незаконно удерживаемых боевиками в тюрьме "Митига" в Ливии.

Александр Малькевич попросил проверить фейки в отношении российских социологов и привлечь авторов к уголовной ответственности, пишет Федеральное агентство новостей.

Малькевич также отметил, что скандально известная "Новая газета" поддерживает террористов, которые удерживают Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливии. Авторы публикаций в "Новой" пытаются заставить читателей усомниться в том, что российские ученые в Триполи проводили социологические исследования, действуя открыто и в рамках закона. Президент ФЗНЦ заявил, что подобные публикации можно расценивать как пособничество в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205, частью третьей статьи 206 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также пропаганду терроризма. Об этом Малькевич написал в своем Telegram-канале.

Глава ФЗНЦ напомнил об инциденте с гражданином Канады, Ирландии, Великобритании и США Поле Уиланде, задержанном за шпионаж в России. Несмотря на то, что мужчина был взят с поличным, американские журналисты всячески его выгораживают и оправдывают. 

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич предложил придумать новый термин для СМИ-иноагентов, который будет синонимом "врагам России и ее гражданам". Глава ФЗНЦ предложил называть такие СМИ "информационными диверсантами". 

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Автор: Яна Либерман
#малькевич #Шугалей

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