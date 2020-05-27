Кошкин: российский стелс-бомбардировщик оставит США далеко позади

Россия получит серьезное стратегическое преимущество над Соединенными Штатами Америки благодаря своему новому стелс-бомбардировщику пятого поколения.

Об этом в интервью изданию Nation News заявил военный эксперт Андрей Кошкин, комментируя сообщение агентства ТАСС о том, что в РФ в рамках проекта «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» начались работы по изготовлению бомбардировщика пятого поколения с использованием технологии «стелс». Как отмечалось, к настоящему моменту уже завершился этап разработки технической документации и началась поставка материалов. Первая машина может быть собрана уже в 2021 году.

По словам заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, полковника запаса и военного эксперта Андрея Кошкина, стелс-бомбардировщик представляет собой важнейшую составляющую стратегической авиации в «ядерной триаде».

Новый бомбардировщик будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами с ядерным боезарядом, отметил эксперт.

«Это важный стратегический элемент ядерной триады, поэтому проект с 2013 года находится под контролем нашего верховного главнокомандующего. Это модель пятого поколения, — добавил Кошкин. — На этот формат вооружения сейчас направлены усилия ведущих стран мира: США и Китая. Последний наращивает темпы, но «ядерной триадой» пока обладают только Россия и США».

Также эксперт сообщил, что стелс-бомбардировщик, в отличие от бомбардировщика Ту-160, не будет сверхзвуковым. Из-за технологии «невидимости», которая станет его отличительной особенностью, этот самолет не будет развивать сверхзвуковою скорость.

«В 2017 году была создана цифровая модель. И здесь, конечно, шел поиск между скоростью и незаметностью. Выбрали малозаметность. Дальность полетов до 12 тысяч километров, скорость до 1000 километров в час – довольно высокие характеристики», — отметил Кошкин.

По его словам, у Соединенных Штатов тоже имеются перспективные модели новых самолетов, например, В-2, стоимость которого, однако, оказалась слишком высокой – 1,16 триллиона долларов.

Россия же, подчеркнул эксперт, благодаря стелс-бомбардировщику пятого поколения, отличительными чертами которого станут также универсальность и дальность поражения, получит стратегическое преимущество над возможным противником.

«У него довольно большой разброс по температурному диапазону работы: от -60 до +50 Это позволит эксплуатировать его во всех климатических зонах. Он будет оснащаться ракетой с дальностью поражения до 7000 километров», — заключил Андрей Кошкин.

Напомним, термином «ядерная триада» обозначается оснащение ядерным оружием атомных подлодок, баллистических ракет наземного базирования и стратегической авиации.