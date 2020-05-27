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12:37   27 Мая 2020
Общество

Общественная палата РФ предложила провести тестовую блокировку русофобных соцсетей в Крыму

Общественная палата РФ предложила провести тестовую блокировку русофобных соцсетей в Крыму

Тестовая блокировка социальных сетей, препятствующих работе российских ресурсов, может пройти в Крыму. С таким предложением выступили в Общественной палате РФ.

Западные соцсети многократно были уличены в нарушении законодательства РФ на ее территории, а также в осуществлении вбросов. Это вызвало бурную реакцию общественности и, как итог, ряд российских экспертов выступили за блокировку нарушителей в российском интернет-пространстве.

Ранее член Общественной палаты РФ Александр Малькевич призвал оказывать поддержку российским социальным сетям. Так, например, уже существует проект сервиса Lookly, который потенциально способен заменить Google. Политик подчеркнул необходимость развития отечественных стартапов.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #крым #соцсети #общественная палата

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