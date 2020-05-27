Жизнь этнических меньшинств на Украине обсудят в прямом эфире Медиагруппы "Патриот"

Главной темой прямой трансляции Медиацентра "Патриот" и Федерального агентства новостей станет "Преследование этнических меньшинств и государственный национализм на Украине".

Онлайн-встреча пройдет в среду в 14:00. Национализм на Украине, который продолжает активно процветать, уже не ограничивается запретом русского языка и культуры. Преследованиям начали подвергаться местные венгры, поляки, евреи, болгары и другие этнические меньшинства.

Медиацентр "Патриот" совместно с ФАН проведет обсуждение по поводу дискриминации русскоязычного населения на Украине, которое составляет практически 80%. Специалисты попытаются ответить на вопрос, почему правозащитные международные организации не реагируют на процветающий антисемитизм в этом государстве. В онлайн-эфире примут участие известные политики, журналисты и юристы. Зрители смогут задать интересующие их вопросы в комментариях во время трансляции.