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12:35   27 Мая 2020
Общество

Жизнь этнических меньшинств на Украине обсудят в прямом эфире Медиагруппы "Патриот"

Жизнь этнических меньшинств на Украине обсудят в прямом эфире Медиагруппы "Патриот"

Главной темой прямой трансляции Медиацентра "Патриот" и Федерального агентства новостей станет "Преследование этнических меньшинств и государственный национализм на Украине".

Онлайн-встреча пройдет в среду в 14:00. Национализм на Украине, который продолжает активно процветать, уже не ограничивается запретом русского языка и культуры. Преследованиям начали подвергаться местные венгры, поляки, евреи, болгары и другие этнические меньшинства.

Медиацентр "Патриот" совместно с ФАН проведет обсуждение по поводу дискриминации русскоязычного населения на Украине, которое составляет практически 80%. Специалисты попытаются ответить на вопрос, почему правозащитные международные организации не реагируют на процветающий антисемитизм в этом государстве. В онлайн-эфире примут участие известные политики, журналисты и юристы. Зрители смогут задать интересующие их вопросы в комментариях во время трансляции.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #национализм #русофобия #фан

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