Американские компании в России сокращают своих сотрудников

Около половины компаний США, имеющие офисы в России, будут увольнять своих сотрудников. Об этом сообщает глава Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко.

Часть предприятий планирует сохранить рабочие места, другие руководители готовятся к сокращению. AmCham в апреле провел опрос среди представителей торговой палаты США, о том, как коронавирус отразился на их предпринимательской деятельности, сообщает News.ru.

Результат показал, что немногие работодатели смогли сохранить свои целевые показатели в 2020 году. Алексис Родзянко отметил, что вероятность полного ухода американских компаний с российского рынка очень низка.

Ситуация на российском рынке не уникальна, пояснил глава торговой палаты. Мировые экономики пострадали от распространения вируса и ограничений, введенных в странах. Особенность в России заключается в том, что ее экономика образуется от цен на энергоносители, которые упали.