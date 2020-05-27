Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пиар для новичков. Как в короткий срок научиться всему необходимому

Пиар для новичков. Как в короткий срок научиться всему необходимому

 Кошкин: российский стелс-бомбардировщик оставит США далеко позади

Кошкин: российский стелс-бомбардировщик оставит США далеко позади
Сенатор Джабаров заявил, что РФ не отправляла военных в Ливию

Сенатор Джабаров заявил, что РФ не отправляла военных в Ливию

 Американские компании в России сокращают своих сотрудников

Американские компании в России сокращают своих сотрудников
«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

 Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая
Пиар для новичков. Как в короткий срок научиться всему необходимому

Пиар для новичков. Как в короткий срок научиться всему необходимому

 Кошкин: российский стелс-бомбардировщик оставит США далеко позади

Кошкин: российский стелс-бомбардировщик оставит США далеко позади
Сенатор Джабаров заявил, что РФ не отправляла военных в Ливию

Сенатор Джабаров заявил, что РФ не отправляла военных в Ливию

 Американские компании в России сокращают своих сотрудников

Американские компании в России сокращают своих сотрудников
«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

 Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая
12:21   27 Мая 2020
Экономика

Американские компании в России сокращают своих сотрудников

Американские компании в России сокращают своих сотрудников

Около половины компаний США, имеющие офисы в России, будут увольнять своих сотрудников. Об этом сообщает глава Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко.

Часть предприятий планирует сохранить рабочие места, другие руководители готовятся к сокращению. AmCham в апреле провел опрос среди представителей торговой палаты США, о том, как коронавирус отразился на их предпринимательской деятельности, сообщает News.ru.

Результат показал, что немногие работодатели смогли сохранить свои целевые показатели в 2020 году. Алексис Родзянко отметил, что вероятность полного ухода американских компаний с российского рынка очень низка.

Ситуация на российском рынке не уникальна, пояснил глава торговой палаты. Мировые экономики пострадали от распространения вируса и ограничений, введенных в странах. Особенность в России заключается в том, что ее экономика образуется от цен на энергоносители, которые упали.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#сша #торговля #компания #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...