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12:41   27 Мая 2020
Россия

Липецкая область нашла деньги на раздачу масок

Липецкая область нашла деньги на раздачу масок

Липецкая область закупила маски, респираторы и бесконтактные термометры за счет регионального бюджета. Средства защиты передали местным организациям, учреждениям и предприятиям, рассказали «Политике сегодня» в пресс-службе липецкой администрации.

В регионе создан оперштаб по борьбе с COVID-19, одна из задач которого обеспечить липчан масками и антисептиками.

«В настоящее время проблем с приобретением средств индивидуальной защиты в Липецкой области нет», — отметили в пресс-службе.

Липецкая область постепенно выходит из ограничений по коронавирусу. Режим самоизоляции в регионе продолжает действовать для людей старше 65 лет. Остальные могут свободно посещать парки, соблюдая социальную дистанцию, заниматься на спортивных площадках и ходить в парикмахерские.

Вместе с тем в регионе с 8 мая действует обязательный масочный режим. Средства индивидуальной защиты нужно носить в общественном транспорте, такси, магазинах, организациях, а также в местах массового пребывания людей. Маски могут быть как медицинскими, так и тканевыми.

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Автор: Арсений Аскольский
#маски #липецкая область #коронавирус

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