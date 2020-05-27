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11:52   27 Мая 2020
Экономика

Размер сбережений россиян в валюте продолжает сокращаться

Размер сбережений россиян в валюте продолжает сокращаться

Объем банковских вкладов физических лиц в иностранной валюте снизился на 1,2% в течение апреля в РФ, согласно статистическим данным Центрального банка России.

Россияне продолжают снимать накопления с банковских депозитов на фоне пандемии коронавируса и введенных ограничительных мер, направленных на борьбу с ней. Сбережения граждан РФ на счетах в кредитных организациях уменьшились на один миллиард долларов в течение апреля, сообщает Банк России.

Отток денежных средств с депозитов в иностранной валюте в апреле значительно ниже, чем данный показатель в марте, когда было зафиксировано снятие пяти миллиардов долларов со счетов россиян из-за нестабильной ситуации на финансовых рынках и обесценивания рубля, сообщает РБК.

Уменьшение объемов валютных накоплений жителями России происходит с начала 2020 года. С этого времени размер депозитов российских граждан в иностранной валюте сократился на 8,3 миллиарда долларов.

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Автор: Яна Либерман
#валюта #сбережения #коронавирус

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