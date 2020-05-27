Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Латынина игнорирует успехи РФ в разработке вакцины от COVID-19 в пользу иностранцев

Латынина игнорирует успехи РФ в разработке вакцины от COVID-19 в пользу иностранцев

 Тридцать предприятий Костромской области научились делать маски

Тридцать предприятий Костромской области научились делать маски
Размер сбережений россиян в валюте продолжает сокращаться

Размер сбережений россиян в валюте продолжает сокращаться

 США опубликовали видео перехвата Poseidon P-8A двумя российскими Су-35

США опубликовали видео перехвата Poseidon P-8A двумя российскими Су-35
«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

 Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая
Латынина игнорирует успехи РФ в разработке вакцины от COVID-19 в пользу иностранцев

Латынина игнорирует успехи РФ в разработке вакцины от COVID-19 в пользу иностранцев

 Тридцать предприятий Костромской области научились делать маски

Тридцать предприятий Костромской области научились делать маски
Размер сбережений россиян в валюте продолжает сокращаться

Размер сбережений россиян в валюте продолжает сокращаться

 США опубликовали видео перехвата Poseidon P-8A двумя российскими Су-35

США опубликовали видео перехвата Poseidon P-8A двумя российскими Су-35
«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

 Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая
11:49   27 Мая 2020
Политика

США опубликовали видео перехвата Poseidon P-8A двумя российскими Су-35

США опубликовали видео перехвата Poseidon P-8A двумя российскими Су-35

Шестой флот ВМС США выложил в Сеть видеозапись перехвата своего самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя истребителями Су-35 российской стороны. Это произошло на фоне вброса о "российских истребителях" в Ливии.

Инцидент зафиксирован в небе над Средиземным морем. Российские воздушные судна сопровождали американский разведчик на протяжении двух часов. ВМС США назвали действия российской стороны "непрофессиональными". По мнению американского правительства, Су-35 зажали P-8A с двух сторон, мешая ему совершать безопасные маневры, пишет Федеральное агентство новостей.

Представители пресс-службы Шестого флота ВМС США сообщали, что истребитель РФ Су-35 опасно сблизился с P-8A в небе над Средиземным морем. Согласно их информации, американское воздушное судно было дважды перехвачено российским Су-35. Военные США утверждают, что Су-35 летел на высокой скорости и приблизился к американскому самолету на расстояние около 25 футов.

Не исключается, что США могут попробовать выставить кадры перехвата самолета российскими истребителями в качестве доказательства присутствии России в Ливии, поскольку все происходило в небе над Средиземным морем. Ранее опубликован релиз США, где говорилось, что в Ливии якобы "находится" российская авиация, никаких доказательств представлено не было.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #перехват #средиземное море

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...