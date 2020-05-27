Латынина игнорирует успехи РФ в разработке вакцины от COVID-19 в пользу иностранцев

В то время как ученые всего мира работают над средствами борьбы с эпидемией, западные политтехнологи активно используют коронавирус в информационных войнах. В России этот «инструмент» применяют в либеральной пропаганде, пытаясь свести к нулю или выставить в негативном свете труд отечественных ученых, а российские методы лечения представить неэффективными и даже опасными.

Журналист Юлия Латынина в эфире «Эха Москвы» раскритиковала российские методы борьбы с коронавирусом, безапелляционно сообщив, что «наш способ лечения — это патриарх с иконой», а главный орган по борьбе с эпидемией — борющийся с фейками «Следственный иммунитет». Однако оскорбительные нападки Латыниной выглядят вполне безобидно на фоне твитов Михаила Ходорковского. Экс-глава ЮКОСа прокомментировал испытания российской вакцины от коронавируса черной шуткой, наглядно демонстрирующей реальное отношение к бывшим соотечественникам.

Используя мировую беду — пандемию коронавируса — либеральные эксперты и издания верны себе, взяв за основу образец Запада. В борьбе с COVID-19 на Западе исходят не из целесообразности и пользы для людей, а из политической или экономической выгоды.

Латынина «не увидела» российских успехов

Юлия Латынина посвятила значительную часть передачи «Код доступа» на «Эхе Москвы» зарубежным вакцинам от коронавируса, подробно объяснив, в чем уникальность продукта американской компании Moderna, почему рано ставить крест на вакцине из Оксфорда и как действуют моноклональные антитела в препарате компании Sorrento. Особенно хвалит Латынина продукт «Модерны». Российские разработки, очевидно, не заинтересовали Латынину, но дело отнюдь не в качестве препаратов.

Вирусолог, замдиректора по науке FDA (Федерального агентства по регулированию в области пищевой продукции и лекарств США) Константин Чумаков, на которого нередко ссылается Юлия Латынина, в воскресном интервью Евгении Альбац на «Эхе Москвы» подробно рассказал о разработках средств от коронавируса в мире. Чумаков отмечает, что сейчас разрабатывается множество вакцин, где каждый ученый стремится проявить творческий подход, индивидуальность и накопленные годами знания. Существуют вакцины на основе ДНК и РНК, векторные, «живые» и «убитые». Сейчас сложно предугадать, кто первым придет к финишу, но многие разработчики обещают массовую вакцинацию уже осенью.

По просьбе ведущей Чумаков прокомментировал появление вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, вызвавшей неуместную шутку Ходорковского. Действие препарата, представляющего собой векторную вакцину на основе ДНК аденовируса, было испытано на себе сотрудниками центра и показало положительные результаты. Чумаков отметил, что не знаком со спецификой работы Института Гамалеи, но судя по наименованию вакцины, работы в схожем направлении ведутся в других институтах мира.

Лекарство как оружие в информвойне

Чумаков прокомментировал также опубликованное в издании «Ланцет» исследование об использовании противомалярийных препаратов гидроксихлорохина и хлорохина в лечении COVID-19. Опираясь на публикацию, издание Михаила Ходорковского «МБХ-медиа» выпустило статью о «смертельной опасности» лечения данными медикаментами. Авторы акцентируют внимание на решении Минздрава использовать препарат с недостаточной эффективностью, хотя аналогичными схемами воспользовались также в США, Бразилии и других странах мира.

Чумаков скептически отнесся к «сенсационному» исследованию, напомнив, что другие испытания показали эффективность средства. Гидроксихлорохин хорошо проверен, хотя и не безобиден, как любой медицинский препарат.

«Он дает какие-то побочные осложнения. Но не такие уж сильные. Сказать, что он яд и отрава – это неправильно», — прокомментировал Чумаков.

Он отметил, что вначале эпидемии были получены «достаточно интересные» данные об эффективности препарата, о чем Трамп заявил с трибуны Белого дома.

«Это, конечно, вызвало истерическую реакцию его оппонентов. Некоторые губернаторы-демократы мгновенно запретили применение Гидроксихлорохина только потому, что об этом сказал Трамп. И дальше пошла политика. Поэтому теперь уже очень трудно отличить правду ото лжи. Потому что здесь уже второе дно появилось», — отметил Чумаков.

Аналогичным образом вирусолог прокомментировал разочаровавшие многих испытания оксфордской вакцины, на которую возлагались большие надежды. Британская пресса описала результаты испытаний как провал, однако с точки зрения специалиста это не так. Журналисты проигнорировали облегчение течения болезни у подопытных макак, тогда как контрольные животные заболели воспалением легких. Комментируя искажение информации британскими СМИ, ученый отметил политическую ангажированность журналистов, цель которых — нередко «нагнать страху и сказать, что вот мы надеялись и все провалилось».

Не панацея

Говоря о политических махинациях Запада и прозападных деятелей на эпидемии, нельзя не упомянуть об экономической подоплеке. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обращал внимание на рекламу изданием BBC американского экспериментального препарата ремдесивир, изначально предназначенного для лечения лихорадки Эбола. Препарат позиционировался как спасение от коронавируса, что, вероятно, являлось следствием массированной рекламы. К сожалению, опубликованный в медицинском издании New England отчет об испытаниях показал достаточно посредственные результаты. Препарат незначительно сокращает время болезни и количество летальных исходов. Специалисты пришли к выводу, что рассматривать ремдесивир как универсальный препарат нельзя — вероятно, его будут использовать в сочетании с другими средствами.

Просматривая оппозиционные российские СМИ, нетрудно заметить, что они действуют по схожим с западными коллегами схемам. Игнорирование положительных результатов одних препаратов и навязчивая реклама других активно используются отечественным либеральным комьюнити. Судя по всему, на первом месте для них стоит не победа над коронавирусом, а собственные цели.