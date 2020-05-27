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11:17   27 Мая 2020
Экономика

РФПИ стал одним из инвесторов производства вакцины от коронавируса

РФПИ стал одним из инвесторов производства вакцины от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вложил средства в проект по созданию вакцины от коронавируса и закупку медицинского оборудования, сообщатся в фонде.

Фонд ведет принимает активное участие в борьбе с распространением пандемии и благодаря сети партнеров на международном уровне имеет возможность получить актуальную информацию о новых методах противостояния вирусу. РФПИ направил средства в проект по разработке вакцины от COVID-19, производство препарата "Авифавир" и закупку медоборудования, говорится в сообщении фонда.

Основные инициативы по борьбе с вирусом реализуются при поддержке РФПИ. Таким образом в марте этого года фонд стал одним из инициаторов создания Альянса по борьбе с COVID-19, в котором уже задействованы Российский союз промышленников и предпринимателей, "Яндекс", Mail.ru Group и МИА "Россия сегодня".

Как ранее сообщалось, созданная при поддержке фонда система диагностики EMG, является одной из наиболее быстрых и точных для определения вируса, результат становится известен в течение 30 минут.

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Автор: Руслан Неглинный
#вакцина #рфпи #коронавирус

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