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11:15   27 Мая 2020
Общество

Китайские ученые выяснили, при какой погоде COVID-19 распространяется активнее всего

Китайские ученые выяснили, при какой погоде COVID-19 распространяется активнее всего

Больше половины всех случаев заболевания новым типом пневмонии зафиксировали в местах с температурой воздуха 5–15 градусов выше нуля, выяснили специалисты из Китая.

Такие выводы китайские ученые сделали на основе данных о 3,7 млн подтвержденных случаев COVID-19 в 185 странах мира, передает издание Xinhua. Кроме того, более чем две трети всех пациентов с коронавирусом зарегистрированы в местах с абсолютной влажностью от трех до десяти граммов на кубический метр, что соответствует регионам умеренной широты. Исходя из полученных данных, ученые предупредили о новых возможных вспышках коронавирусной инфекции в средних широтах осенью этого года. При этом морская вода снижает риск передачи COVID-19, передает телеканал "360".

Пандемию коронавируса в мире объявила в ВОЗ 11 марта. Более 5,6 млн человек по всему миру получили положительный результат теста на COVID-19. Следить за течением нового типа пневмонии в России можно на созданном при поддержке Правительства РФ портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#погода #ученые #коронавирус

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