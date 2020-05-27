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10:52   27 Мая 2020
Общество

Российские врачи за сутки выявили 8338 новых случаев коронавируса

Российские врачи за сутки выявили 8338 новых случаев коронавируса

Количество подтвержденных случаев коронавируса за минувшие сутки составляет 8338 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в РФ.

Суточный прирост зарегистрированных случаев COVID-19 опустился до 2,3%. Всего в 85 регионах России с начала пандемии насчитывается 370 680 выявленных пациентов с коронавирусом. По данным оперативного штаба, не проявили характерных симптомов 3398 человек из тех, что были зафиксированы за прошедшие сутки.

Успешно завершили лечение от COVID-19 более 11 тыс. человек. Всего с начала пандемии были выписаны 142 208 пациентов. Также за минувшие сутки зарегистрировали 161 летальный исход. За все время пандемии скончались 3968 человек.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #коронавирус

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