Российские врачи за сутки выявили 8338 новых случаев коронавируса

Количество подтвержденных случаев коронавируса за минувшие сутки составляет 8338 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в РФ.

Суточный прирост зарегистрированных случаев COVID-19 опустился до 2,3%. Всего в 85 регионах России с начала пандемии насчитывается 370 680 выявленных пациентов с коронавирусом. По данным оперативного штаба, не проявили характерных симптомов 3398 человек из тех, что были зафиксированы за прошедшие сутки.

Успешно завершили лечение от COVID-19 более 11 тыс. человек. Всего с начала пандемии были выписаны 142 208 пациентов. Также за минувшие сутки зарегистрировали 161 летальный исход. За все время пандемии скончались 3968 человек.