Москва готова ко второму этапу снятия ограничений, принятых из-за COVID-19

Российская столица готова постепенно снимать ограничения, принятые в связи с распространением коронавируса. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Ежесуточное число выявленных случаев COVID-19 стабильно снижается, пик пандемии коронавируса в России пройден, отметили в Роспотребнадзоре. Столичная статистика позволяет начать первый и даже второй этапы отмены ограничительных мер.

На сегодняшний день в столице выявлено 171 443 случая COVID-19, в том числе 2140 случаев за последние сутки. Выздоровели в Москве 67 458 человек, 2183 скончались.

Всего в России проведено 9,4 миллиона тестов на коронавирус. Из них положительными оказались 370 680, за последние сутки выявлено 8338 случаев COVID-19.

Всего в России выздоровело 142 208 человек. 3968 человек скончались.