Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Латынина игнорирует успехи РФ в разработке вакцины от COVID-19 в пользу иностранцев

Латынина игнорирует успехи РФ в разработке вакцины от COVID-19 в пользу иностранцев

 Тридцать предприятий Костромской области научились делать маски

Тридцать предприятий Костромской области научились делать маски
Размер сбережений россиян в валюте продолжает сокращаться

Размер сбережений россиян в валюте продолжает сокращаться

 США опубликовали видео перехвата Poseidon P-8A двумя российскими Су-35

США опубликовали видео перехвата Poseidon P-8A двумя российскими Су-35
«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

 Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая
Латынина игнорирует успехи РФ в разработке вакцины от COVID-19 в пользу иностранцев

Латынина игнорирует успехи РФ в разработке вакцины от COVID-19 в пользу иностранцев

 Тридцать предприятий Костромской области научились делать маски

Тридцать предприятий Костромской области научились делать маски
Размер сбережений россиян в валюте продолжает сокращаться

Размер сбережений россиян в валюте продолжает сокращаться

 США опубликовали видео перехвата Poseidon P-8A двумя российскими Су-35

США опубликовали видео перехвата Poseidon P-8A двумя российскими Су-35
«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

 Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая
10:50   27 Мая 2020
Армия

Москва готова ко второму этапу снятия ограничений, принятых из-за COVID-19

Москва готова ко второму этапу снятия ограничений, принятых из-за COVID-19

Российская столица готова постепенно снимать ограничения, принятые в связи с распространением коронавируса. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Ежесуточное число выявленных случаев COVID-19 стабильно снижается, пик пандемии коронавируса в России пройден, отметили в Роспотребнадзоре. Столичная статистика позволяет начать первый и даже второй этапы отмены ограничительных мер. 

На сегодняшний день в столице выявлено 171 443 случая COVID-19, в том числе 2140 случаев за последние сутки. Выздоровели в Москве 67 458 человек, 2183 скончались. 

Всего в России проведено 9,4 миллиона тестов на коронавирус. Из них положительными оказались 370 680, за последние сутки выявлено 8338 случаев COVID-19. 

Всего в России выздоровело 142 208 человек. 3968 человек скончались. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#москва #отмена ограничений #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...