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10:49   27 Мая 2020
Политика

Верховный суд рассмотрит иск бывшего главы Чувашии лишь частично

Верховный суд рассмотрит иск бывшего главы Чувашии лишь частично

Иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева рассмотрят в Верховном суде РФ только частично, об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее стало известно, что Игнатьев подал иск к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает RT. Суд вернул иск экс-руководителя Чувашии в части требований дополнительных социальных гарантий. Вторая часть содержит оспаривание решения главы государства об отставке Игнатьева в связи с утратой доверия. Эту часть требований рассмотрят в суде 30 июня, передает РИА Новости.

В январе 2020 года Михаил Игнатьев был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Причиной стали некоторые высказывания и поступки руководителя региона. В частности, он призвал "мочить журналистов и блогеров", приезжающих в Чувашию и "снимающих непонятно о чем". Также Игнатьев странно себя повел в Чебоксарах на церемонии вручения новых пожарных машин для МЧС. Глава республики заставил прыгать спасателя за ключами, высоко подняв их над головой. По словам Игнатьева, это было всего лишь шуткой, а желание убрать его с поста является происками конкурентов. После этого чиновника исключили из партии "Единая Россия", затем последовала отставка в связи с утратой доверия.

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Автор: Юлия Яковлева
#суд #чувашия

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