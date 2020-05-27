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10:40   27 Мая 2020
Политика

МИД КНР заявил, что ситуация с Гонконгом является внутренним делом Китая

МИД КНР заявил, что ситуация с Гонконгом является внутренним делом Китая

МИД Китая заявил о готовности предпринять контрмеры против любого вмешательства извне в ответ на угрозы санкций со стороны США.

В Министерстве иностранных дел Китая подчеркнули, что Гонконг является внутренним делом КНР.

Ранее глава Америки Дональд Трамп сообщил о готовности объявить жесткие меры по отношению к Китаю из-за вопроса с Гонконгом. На вопрос о том, будут ли США вводить санкции против Пекина, он заявил, что даст ответ в ближайшие дни, обозначив, что это будет "нечто мощное". 

Агентство Bloomberg ранее информировало, что администрация президента Америки рассматривает возможность введения некоторых санкций в отношении китайских чиновников, компаний и финансовых институтов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Автор: Кристина Мокроусова
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