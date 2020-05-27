«Октава» на экспорт: в Германии закупили российские микрофоны

ФРГ, согласно исследованию PwC, в настоящее время занимает лидирующую позицию на музыкальном рынке в Европе и находится на третье строчке в мире. Продукция российского завода «Октава», изготавливающего высококлассную аппаратуру, в этом направлении широко представлена всем спектром микрофонной техники для записи вокала, а также различными инструментами и другими современными разработками.

Как рассказал директор по маркетингу завода «Октава» Любовь Стальнова, в Германии традиционно музыкальное сообщество весьма активно. Поэтому нет ничего удивительного, что предприятие уже на протяжении 20 лет весьма тесно с ним работает. В частности, отметила она, как правило, презентация очередных новинок «Октавы» проходит на устраиваемой во Франкфурте-на-Майне выставке Musikmesse.

Наибольшей популярностью в Германии пользуются микрофоны с широкой и узкой мембранами. А на общем фоне выделяется модель МК-012, отлично подходящая для записи и подзвучки инструментов, которые активно используется не только в студийной сфере, но и во время обучения в музыкальных школах и консерваториях. Именно эти микрофоны «Октава» и должна будет поставить в немецкие религиозные центры и школы искусств до ноября 2022 года.

«В апреле был заключен контракт со спонсором одного из направлений христианского сообщества на поставку большой партии студийных микрофонов МК-012 из России», – уточнила директор по маркетингу Oktava GmbH Наталия Кузьменко.

Ранее сообщалось о том, что в эпоху смартфонов финская компания HMD Global выпустила новый кнопочный телефон под брендом Nokia. Новинка получила цифровое обозначение 5310.