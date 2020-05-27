Тридцать предприятий Костромской области научились делать маски

Около 30 предприятий Костромской области перепрофилировались под изготовление масок, рассказали «Политике Сегодня» в пресс-службе губернатора региона. Средства защиты продаются в аптеках и торговых сетях, а также по заказам организаций.

Дефицита гигиенических масок в регионе нет, заверили в пресс-службе. Розничные запасы пополняются регулярно.

«Ежедневно только в торговых сетях продается порядка пяти тысяч масок, спрос постепенно снижается ввиду насыщения рынка», — говорится в сообщении.

В Костромской области с 20 апреля действует обязательный масочный режим. Средства защиты нужно носить в общественном транспорте, такси, магазинах, организациях, а также в местах массового пребывания людей. Маски могут быть как медицинскими, так и тканевыми, в том числе, сделанные самостоятельно. Перчатки при этом носить не обязательно.