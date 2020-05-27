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9:59   27 Мая 2020
Политика

ЛНА отреагировала на вброс AFRICOM о самолетах в Ливии

ЛНА отреагировала на вброс AFRICOM о самолетах в Ливии

Заявления американских военных о якобы прибытии российских военных самолетов в Ливию раскритиковал официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад аль-Мисмари.

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) выпустило в свет материал с утверждениями о том, что Россия якобы перебросила в североафриканскую страну авиацию для поддержки сил ЛНА. Об этом информирует РИА Новости.

Мисмари подчеркнул, что находит странными заявления о том, что РФ высылает самолеты различных видов. Его также возмутило, что в сообщениях западных СМИ не говорится о турецкой экспансии и переброске десятков тысяч наемников для поддержки так называемого Правительства национального согласия Ливии.

В 2011 году был свергнут и убит лидер Ливии Муаммар Каддафи. Еще до этого периода в стране располагался большой парк самолетов советского производства. И ЛНА с 2014 года занимается его восстановлением. 

Ранее появлялись вбросы от террористов ПНС, что на территории североафриканской страны якобы действует российская ЧВК "Вагнера". Эти данные по-прежнему ничем не подтверждены.

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #ливия #лна #пнс

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