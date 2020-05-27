Биолог Баранова назвала органы, по которым сильнее всего бьет коронавирус

Пациентам, которые перенесли коронавирусную инфекцию, в первую очередь следует проверить основные системы в организме, сообщила профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

За состоянием почек, легких и мозга необходимо следить после выздоровления. Их можно проверить, сдав биохимический анализ крови. Он покажет, как функционируют почки, и нужно ли идти за дополнительной консультацией нефролога, рассказала доктор биологических наук Анча Баранова, передает РИА Новости.

Помимо почек, COVID-19 влияет на мозг и функционирование центральной и периферической нервной системы. У людей, которые уже перенесли заболевание, часто отмечаются ухудшения в памяти и головные боли. С подобными осложнениями необходимо работать и после выздоровления, объяснила биолог.

Медикам не следует идти в отпуска до завершения пандемии коронавирусной инфекции, считает глава Республики Чечня Рамзан Кадыров. Он обратил внимание, что их помощь крайне необходима во время борьбы со сложившейся эпидемиологической обстановкой, передает его слова телеканал "360". Актуальные новости о заболевании можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.