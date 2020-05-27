Трамп обвинил соцсеть Twitter в цензуре

Социальная сеть Twitter пытается вмешаться в президентские выборы в США и посягает на свободу слова. Соответствующее заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

Twitter ранее поставил на сообщение президента США Дональда Трампа отметку, которая свидетельствует о возможном наличии ложной информации в тексте. Таким образом соцсеть поставила под сомнения правдивость слов, написанных Трампом, передает РИА Новости.

Речь идет о сообщении, в котором глава Белого дома комментирует возможность проведения голосования на предстоящих выборах президента по электронной почте. Действия Twitter возмутили Трампа, в связи с чем он обвинил сервис в "удушении свободы слова" и вмешательстве в выборы. Он также добавил, что специалисты соцсети основываются на фактах, предоставленных "фейковыми новостями с телеканала CNN, издания Washington Post и Amazon".