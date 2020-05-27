Международный венчурный инвестор Воронков сообщил о процессе ликвидации компании

Процесс ликвидации компании происходит не за один день, поэтому времени спасти свои вложения у инвесторов будет предостаточно. Об этом напомнил Международный венчурный инвестор Александр Воронков.

Начинающим инвесторам, которые нацелены на получение дивидендов, часто рекомендуют купить акции сырьевых гигантов, так как это надежно, а также существует постоянный спрос на продукцию таких компаний. Это позволяет особо не волноваться о судьбе ценных бумаг. В беседе с корреспондентом "Слово и Дело" Александр Воронков рассказал, что делать, если система все же дала сбой и есть риски потерять акции в случае банкротства предприятия.

"Банкротство — это суды, банкротство — это распродажа имущества, банкротство — это куча бумаг и волокиты. Это происходит не за один день и не за один месяц. Поэтому вы успеете официально продать акции до того, как компания уйдет с рынка", — объяснил специалист.

Редко происходит ликвидаций какой-либо компании. Зачастую старая фирма исчезает не совсем, она поглощается более крупным бизнесом, сливаясь с другим предприятием. В этом случае, по словам Воронкова, риск потерять свои вложения еще меньше, чем при ликвидации, так как новая компания попросту учтет всех старых инвесторов.