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8:44   27 Мая 2020
Общество

Депутат Хинштейн предложил изменить закон об упоминании в СМИ экстремистских организаций

Депутат Хинштейн предложил изменить закон об упоминании в СМИ экстремистских организаций

Часть организаций, запрещенных в России, свободно упоминается в СМИ, без каких-либо пометок. Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предлагает внести изменения в законодательство.

Российские СМИ при упоминании названия какой-либо экстремистской организации обязаны писать, что ее деятельность запрещена на территории РФ. Хинштейн обеспокоен, что не всегда это требование выполняется из-за того, что не все группировки входят в реестр  экстремистских структур, передает "Парламентская газета".

Террористические организации, которые входят в официальный перечень запрещенных в России организаций, могут свободно упоминаться в СМИ из-за того, что не занесены в реестр, поясняет Хинштейн. В связи с этим глава думского комитета предлагает внести изменения в законодательство, которые бы регламентировали использование наименований таких организаций в СМИ. По его словам, текст документа уже разрабатывается в Комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

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Автор: Яна Либерман
#сми #хинштейн

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