Коронавирусная инфекция обнажила все проблемы Украины. Киевский политолог Михаил Погребинский сообщил, что сегодня на самом деле происходит в стране.

Доходы граждан падают, а коммунальные тарифы растут, рассказал эксперт. Он отметил, что долги за жилищно-коммунальные услуги достигли неприличных цифр, а президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что платежи по ЖКХ уменьшились, передает "Русская весна".

У граждан нет возможности платить за коммунальные услуги из-за выросших долгов, сообщил Михаил Погребинский. Он добавил, что соседи Украины приняли меры, которые помогли людям облегчить ситуацию. Специалист привел в пример Россию, в которой на период режима самоизоляции не начислялись пени.

Киевские политолог заявил, что Украина будет очень медленно двигаться к пропасти. Он объяснил это тем, что государство все еще выгодно Западу в роли восточноевропейского вассала, поэтому поддержка от США и МВФ будет поступать, что позволит стране балансировать на грани.