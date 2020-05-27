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Трамп обвинил соцсеть Twitter в цензуре

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 Международный венчурный инвестор Воронков сообщил о процессе ликвидации компании

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8:06   27 Мая 2020
Политика

Киевский политолог Погребинский рассказал правду о положении дел на Украине

Киевский политолог Погребинский рассказал правду о положении дел на Украине

Коронавирусная инфекция обнажила все проблемы Украины. Киевский политолог Михаил Погребинский сообщил, что сегодня на самом деле происходит в стране.

Доходы граждан падают, а коммунальные тарифы растут, рассказал эксперт. Он отметил, что долги за жилищно-коммунальные услуги достигли неприличных цифр, а президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что платежи по ЖКХ уменьшились, передает "Русская весна".

У граждан нет возможности платить за коммунальные услуги из-за выросших долгов, сообщил Михаил Погребинский. Он добавил, что соседи Украины приняли меры, которые помогли людям облегчить ситуацию. Специалист привел в пример Россию, в которой на период режима самоизоляции не начислялись пени.

Киевские политолог заявил, что Украина будет очень медленно двигаться к пропасти. Он объяснил это тем, что государство все еще выгодно Западу в роли восточноевропейского вассала, поэтому поддержка от США и МВФ будет поступать, что позволит стране балансировать на грани.

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Автор: Юлия Яковлева
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