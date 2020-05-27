Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Детский омбудсмен Клюева призвала россиян голосовать за поправки в Конституцию

Детский омбудсмен Клюева призвала россиян голосовать за поправки в Конституцию

 Московские власти разработали большой проект по поддержке столичного бизнеса

Московские власти разработали большой проект по поддержке столичного бизнеса
Байден назвал дураком Трампа, появившегося в обществе без маски

Байден назвал дураком Трампа, появившегося в обществе без маски

 Издание Die Welt сообщает, что выходом из ДОН США навредят только себе

Издание Die Welt сообщает, что выходом из ДОН США навредят только себе
Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

 Ордов объяснил, к чему приведет отказ от доллара в пользу золота

Ордов объяснил, к чему приведет отказ от доллара в пользу золота
Детский омбудсмен Клюева призвала россиян голосовать за поправки в Конституцию

Детский омбудсмен Клюева призвала россиян голосовать за поправки в Конституцию

 Московские власти разработали большой проект по поддержке столичного бизнеса

Московские власти разработали большой проект по поддержке столичного бизнеса
Байден назвал дураком Трампа, появившегося в обществе без маски

Байден назвал дураком Трампа, появившегося в обществе без маски

 Издание Die Welt сообщает, что выходом из ДОН США навредят только себе

Издание Die Welt сообщает, что выходом из ДОН США навредят только себе
Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

 Ордов объяснил, к чему приведет отказ от доллара в пользу золота

Ордов объяснил, к чему приведет отказ от доллара в пользу золота
7:25   27 Мая 2020
Политика

Байден назвал дураком Трампа, появившегося в обществе без маски

Байден назвал дураком Трампа, появившегося в обществе без маски

Кандидат в президенты США Джо Байден обвинил действующего главу государства Дональда Трампа в проявлении "ложной мужественности". Политик уверен, что появление в свете без маски — недостойный президента поступок.

Дональд Трамп появился на церемонии по случаю Дня Поминовения без медицинской маски. Позже президент США ретвитнул в свой Twitter фотографию своего оппонента на выборах, который пришел на мероприятие в маске и очках. Это событие прокомментировал Джо Байден в интервью телеканалу CNN, сообщает РИА Новости.

"Он дурак, абсолютный дурак ... Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни", — заявил Байден.

После церемонии политический аналитик Fox News Брит Хьюм разместил в своем Twitter фотографию Джо Байдена в маске с подписью: "Это могло бы объяснить, почему Трамп не любит носить маску на публике. Байден сегодня". Этот пост президент и ретвитнул в свой профиль. Журналистка CNN предположила, что Трамп хотел "принизить" Байдена ношением маски.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...