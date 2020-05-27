Байден назвал дураком Трампа, появившегося в обществе без маски

Кандидат в президенты США Джо Байден обвинил действующего главу государства Дональда Трампа в проявлении "ложной мужественности". Политик уверен, что появление в свете без маски — недостойный президента поступок.

Дональд Трамп появился на церемонии по случаю Дня Поминовения без медицинской маски. Позже президент США ретвитнул в свой Twitter фотографию своего оппонента на выборах, который пришел на мероприятие в маске и очках. Это событие прокомментировал Джо Байден в интервью телеканалу CNN, сообщает РИА Новости.

"Он дурак, абсолютный дурак ... Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни", — заявил Байден.

После церемонии политический аналитик Fox News Брит Хьюм разместил в своем Twitter фотографию Джо Байдена в маске с подписью: "Это могло бы объяснить, почему Трамп не любит носить маску на публике. Байден сегодня". Этот пост президент и ретвитнул в свой профиль. Журналистка CNN предположила, что Трамп хотел "принизить" Байдена ношением маски.