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6:25   27 Мая 2020
Политика

Издание Die Welt сообщает, что выходом из ДОН США навредят только себе

Издание Die Welt сообщает, что выходом из ДОН США навредят только себе

Выход Вашингтона из Договора об открытом небе серьезно не отразится на России. А вот США потеряют доступ к военным объектам и инфраструктуре других стран. Об этом заявило немецкое издание Die Welt.

Разногласия между Россией и США привели к тому, что Вашингтон запретил российским военным летать над Гавайями и Аляской, а Москва в свою очередь ответила закрытием неба над Абхазией, Южной Осетией и Калининградом. Белый дом обвинил РФ в использовании запрещенного оборудования для съемки на новом самолете-разведчике Ту-214ОН, сообщает РИА Новости.

Американский президент Дональд Трамп после выхода из ДОН планирует использовать съемки со спутников, однако у экспертов эта затея вызывает сомнения. Очевидными двумя потерями для США будут невозможность военных полетов над Россией и публикаций данных, сделанных со спутников. 

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Автор: Илья Романович
#сша #дон #die welt

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