Издание Die Welt сообщает, что выходом из ДОН США навредят только себе

Выход Вашингтона из Договора об открытом небе серьезно не отразится на России. А вот США потеряют доступ к военным объектам и инфраструктуре других стран. Об этом заявило немецкое издание Die Welt.

Разногласия между Россией и США привели к тому, что Вашингтон запретил российским военным летать над Гавайями и Аляской, а Москва в свою очередь ответила закрытием неба над Абхазией, Южной Осетией и Калининградом. Белый дом обвинил РФ в использовании запрещенного оборудования для съемки на новом самолете-разведчике Ту-214ОН, сообщает РИА Новости.

Американский президент Дональд Трамп после выхода из ДОН планирует использовать съемки со спутников, однако у экспертов эта затея вызывает сомнения. Очевидными двумя потерями для США будут невозможность военных полетов над Россией и публикаций данных, сделанных со спутников.