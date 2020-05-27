Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Детский омбудсмен Клюева призвала россиян голосовать за поправки в Конституцию

Детский омбудсмен Клюева призвала россиян голосовать за поправки в Конституцию

 Московские власти разработали большой проект по поддержке столичного бизнеса

Московские власти разработали большой проект по поддержке столичного бизнеса
Оператор "Северного потока — 2" ответил на санкционные угрозы США 

Оператор "Северного потока — 2" ответил на санкционные угрозы США 

 Колонну военных США атаковали неизвестные на северо-востоке Сирии

Колонну военных США атаковали неизвестные на северо-востоке Сирии
Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

 Ордов объяснил, к чему приведет отказ от доллара в пользу золота

Ордов объяснил, к чему приведет отказ от доллара в пользу золота
Детский омбудсмен Клюева призвала россиян голосовать за поправки в Конституцию

Детский омбудсмен Клюева призвала россиян голосовать за поправки в Конституцию

 Московские власти разработали большой проект по поддержке столичного бизнеса

Московские власти разработали большой проект по поддержке столичного бизнеса
Оператор "Северного потока — 2" ответил на санкционные угрозы США 

Оператор "Северного потока — 2" ответил на санкционные угрозы США 

 Колонну военных США атаковали неизвестные на северо-востоке Сирии

Колонну военных США атаковали неизвестные на северо-востоке Сирии
Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

Поляк Чарнецки объяснил, чью сторону следует занять РФ в конфликте США и Китая

 Ордов объяснил, к чему приведет отказ от доллара в пользу золота

Ордов объяснил, к чему приведет отказ от доллара в пользу золота
5:39   27 Мая 2020
Политика

Оператор "Северного потока — 2" ответил на санкционные угрозы США 

Оператор "Северного потока — 2" ответил на санкционные угрозы США 

Угрозы санкциями в сторону "Северного потока — 2" носят незаконный и дискриминационный характер. Соответствующее заявление сделало руководство компании Nord Stream 2 AG, которая выступает оператором газопровода.

Глава пресс-службы оператора Йенс Мюллер заявил, Nord Stream 2 и компании продолжают считать, что скорая сдача газопровода в эксплуатацию соответствует интересам энергетической безопасности Европы. Он также добавил, что начало работы "Северного потока — 2" положительно отразится на европейских потребителях, экономической конкурентноспособности Евросоюза и полностью отвечает обязательствам по защите климата.

Мюллер считает, что угрозы Вашингтона введением ограничительных мер в отношении газопровода являются незаконными, а также нарушают международное право. Об этом передает ТАСС.

Американский посол в Германии Ричард Гренелл в беседе с изданием Handelsblatt ответил на вопрос о возможных санкциях США против "Северного потока — 2". Он заявил, что американская сторона действительно рассматривает введение ограничительных мер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#северный поток 2 #санкции сша #nord stream

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...