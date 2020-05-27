Оператор "Северного потока — 2" ответил на санкционные угрозы США 

Угрозы санкциями в сторону "Северного потока — 2" носят незаконный и дискриминационный характер. Соответствующее заявление сделало руководство компании Nord Stream 2 AG, которая выступает оператором газопровода.

Глава пресс-службы оператора Йенс Мюллер заявил, Nord Stream 2 и компании продолжают считать, что скорая сдача газопровода в эксплуатацию соответствует интересам энергетической безопасности Европы. Он также добавил, что начало работы "Северного потока — 2" положительно отразится на европейских потребителях, экономической конкурентноспособности Евросоюза и полностью отвечает обязательствам по защите климата.

Мюллер считает, что угрозы Вашингтона введением ограничительных мер в отношении газопровода являются незаконными, а также нарушают международное право. Об этом передает ТАСС.

Американский посол в Германии Ричард Гренелл в беседе с изданием Handelsblatt ответил на вопрос о возможных санкциях США против "Северного потока — 2". Он заявил, что американская сторона действительно рассматривает введение ограничительных мер.