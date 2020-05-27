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4:59   27 Мая 2020
Общество

Детский омбудсмен Клюева призвала россиян голосовать за поправки в Конституцию

Детский омбудсмен Клюева призвала россиян голосовать за поправки в Конституцию

Дополнения к 67 статье Конституции РФ о поддержке детей государством станут ориентиром для остального законотворчества, уверена уполномоченная по правам ребенка Ирина Клюева. Она призвала граждан принять участие в голосовании.

Внесение поправок в 67 статью Конституции РФ сделает Клюеву, по ее словам, счастливой, сообщает "Нью Информ". По мнению омбудсмена, все решения, которые принимает государство должны делаться для детей, поэтому закрепление в главном документе страны принципа, что нет ничего важнее детей, необходимо. 

"Общество должно развиваться в интересах детей, тогда все будут счастливы, и развитие в нашей стране будет гармоничным", — пояснила Клюева.

Уполномоченная по правам ребенка обратила внимание россиян на историческую важность голосования. Она отметила, что изменение Конституции РФ происходит не часто, поэтому каждый гражданин должен принять участие в формировании государственной политики.

Поправка подразумевает, что государство будет выполнять роль родителя для детей-сирот, а также обязуется создавать для несовершеннолетних условия, располагающие к всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию.

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Автор: Юлия Яковлева
#дети #конституция рф

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