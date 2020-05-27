Военный эксперт Кошкин прокомментировал информацию о создании стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Российская Федерация начала постройку первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА). Военный эксперт Андрей Кошкин прокомментировал эту информацию.

Речь идет о новом бомбардировщике, который спроектирован по схеме "летающее крыло". В его конструкции планируется широкое применение материалов и технологий, позволяющих снижать заметность, то есть технологий "стелс". Разработка рабочей конструкторской документации закончена и уже началась поставка материалов, передает ТАСС.

Стелс-бомбардировщик является важнейшей составляющая стратегической авиации в "ядерной триаде", передает Nation News. Под "ядерной триадой" имеется в виду ядерное оружие наземного, подводного и воздушного базирования. Военный эксперт отметил, что создание такого самолета даст России преимущество над потенциальным противником.