Колонну военных США атаковали неизвестные на северо-востоке Сирии

Колонна военных США на северо-востоке Сирии подверглась атаке неизвестных, совершивших нападение на американских военнослужащих в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило сирийское информагентство SANA со ссылкой на источник.

Трое военнослужащих США получили ранения в результате нападения на американскую колонну. Предположительно, за атакой стоят члены запрещенной в РФ террористической группировки ИГ, сообщило сирийское агентство SANA.

Американские войска, незаконно присутствующие на территории арабской страны, неоднократно подвергались нападениям со стороны боевиков в районе Заевфратья. Известны ряд подобных случаев в том числе со смертельными исходами среди военных США.

Нападение было совершено в районе населенного пункта Рувайшид. В результате атаки ранения также получили пять членов курдского формирования SDF, передвигавшихся в составе американской колонны.