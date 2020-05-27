Путин швырнул ручку на стол во время совещания по ситуации с паводками и пожарами

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с главой МЧС Евгением Зиничевым. Глава государства в ходе обсуждения ситуации с паводками и пожарами в регионах швырнул на стол шариковую ручку.

Российский лидер отметил, что для многих людей чрезвычайные ситуации выходят на первый план. Путин подчеркнул, что это естественно, так как граждане не хотят лишиться своего жилья и чтобы их жизнь подвергалась опасности. После этих слов глава государства бросил на стол шариковую ручку и попросил главу МЧС отчитаться о ситуации в регионах.

Зиничев доложил президенту, что на 26 мая дома остаются подтопленными еще в 13 регионах. Площадь распространения пожаров в стране при этом сократилась на треть в сравнении с прошлым годом, отметил глава МЧС.

Путин поручил правительству подготовить предложения для ужесточения ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Кабмин должен выполнить поручение президента и представить наработки до 1 июня.