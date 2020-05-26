"Новая газета" отрабатывает заказ США в попытках очернить успехи России

"Новая газета" поддержала проект Госдепартамента США с грантом в 250 тысяч долларов за "разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения", получив заказ от Вашингтона. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Сенатор выразил уверенность, что "Новая газета" поддержала антироссийский грант Госдепа США в попытках очернить успехи России в борьбе с распространением коронавируса. Властям США не нравится то, что в России сравнительно низкие показатели по уровню смертности среди пациентов с выявленной инфекцией, в отличие от ситуации в Соединенных Штатах, объяснил парламентарий.

Цеков отметил, что и сама формулировка задания по "разоблачению" выглядит странно. Сенатор указал, что если бы грант выдавался за изучение ситуации в сфере здравоохранения, это бы еще можно было как-то объяснить, однако здесь уже в самом гранте как условие закладывается разоблачение. То есть если никого не разоблачат, то и гранта не будет, что вызывает массу вопросов. Об этом Цеков сообщил в комментарии iReactor.