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23:05   26 Мая 2020
Общество

Московские власти разработали большой проект по поддержке столичного бизнеса

Московские власти разработали большой проект по поддержке столичного бизнеса

Московские предприниматели смогут получить финансовую помощь от правительства Москвы. Власти запустят кредитные программы, пилотные тестирования для малых инновационных фирм, а также уменьшат размер обязательных платежей.

Местные власти разработали три пакета мер поддержки бизнеса общей стоимостью 85 млрд рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте. Программами по уменьшению налоговых выплат, рассрочки арендной платы и других платежей воспользовались уже  34,8 тыс. организаций, в которых работают свыше 750 тыс. человек.

Первые кредиты на общую сумму 2,4 млрд рублей уже выдали московским предпринимателям. На рассмотрении находятся заявки еще от 18 тыс. субъектов.

Особые меры разработали для частных медицинских учреждений, на время освободив их от уплаты земельных и имущественных налогов. Киоскам "Печать" также разрешили 3 месяца не платить за право осуществления торговой деятельности.

Для поддержки малых инновационных фирм власти Москвы организовали программу пилотных тестирований, в рамках которой компании смогут демонстрировать инвесторам свою продукцию.

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Автор: Василий Пименов
#москва #собянин #бизнес

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