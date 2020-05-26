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22:24   26 Мая 2020
Общество

Число скончавшихся с коронавирусом в Москве увеличилось на 73 человека за сутки

Число скончавшихся с коронавирусом в Москве увеличилось на 73 человека за сутки

Более 70 новых пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией скончались в больницах российской столицы за минувшие сутки.

Столичный оперштаб по коронавирусу сообщил о смерти 73 новых пациентов с подтвержденным диагнозом - COVID-19. Общее число скончавшихся с новой коронавирусной инфекцией в российской столице достигло 2183 человек.

Власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в канун Нового года. Позже специалисты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавирусной инфекции. На фоне ее стремительного распространения Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сначала объявила об эпидемии, а после о пандемии вируса.

 

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #коронавирус #COVID-19

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