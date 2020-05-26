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21:55   26 Мая 2020
Политика

Белый дом рассчитывает провести саммит G7 в очной форме

Белый дом рассчитывает провести саммит G7 в очной форме

США допускают возможность проведения встречи лидеров "большой семерки" в привычном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь американского президента Дональда Трампа.

Американские власти готовы организовать личную встречу саммита G7, так как, по их мнению, никто из участников не заинтересован в видеоконференции. Об этом ранее сообщал советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Встреча лидеров "большой семерки" в очной форме может стать символом стабилизации пандемии в мире, заявил Дональд Трамп. По мнению специалистов, США близки к преодолению пика заболеваемости. Участники предстоящей встречи пока с осторожностью относятся к перспективе личного визита в Вашингтон.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша

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