Гордон рассказал о недоедающем и недосыпающем Зеленском

По словам пропагандиста, во время одной из его встреч с Зеленским – в октябре или ноябре – произошло кое-что по-человечески сильно его поразившее.

«Вы знаете, что меня поразило, по-человечески? Вот он (Владимир Зеленский) сидел, перед ним была вазочка с печеньем. Передо мной стояла вазочка, перед ним и стояла бутылочка воды. Он эту вазочку пододвинул к себе и начал запихивать в себя печенье, и хаотично запивать водой. Под глазами вот такие круги», — сообщил Гордон.

Далее, по его словам, Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что ему хочется есть, потому что ему некогда ни поесть, ни поспать.

«И мне его просто по-человечески стало жалко. Потому что передо мной сидел человек, прежде всего. Со своими плюсами, своими минусами, но он не перестал быть человеком на этом высоком посту», — заключил украинский журналист свой рассказ.

Напомним, в минувшую пятницу, во время пресс-конференции украинского президента Владимира Зеленского, посвященной первой годовщине с момента его инаугурации, украинский лидер удивил всех, отпросившись у журналистов отойти в туалет, и спросив у них, где здесь ближайшая уборная. При этом Зеленский объяснил свое поведение тем, что он просто человек и ничто человеческое ему не чуждо.