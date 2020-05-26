Лавров предложил странам ОДКБ сотрудничество в сфере биологической безопасности

Распространение коронавируса нового типа стало сложным испытанием для всего мира. В связи с этим Организация Договора о коллективной безопасности займется изучением вопроса сотрудничества в соответствующей области, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров провел видеоконференцию с руководителями министерств иностранных дел стран — участниц ОДКБ. По словам российского дипломата, пандемия COVID-19 повлияла на международные отношения. Коронавирус оказался вызовом как для целых стран, так и для тех структур, которые призваны осуществлять взаимодействие между государствами, пишет РИА Новости.

Сергей Лавров отметил, что ОДКБ следует провести тщательный анализ ситуации и сделать выводы относительно работы самой организации. Россия, со своей стороны, предлагает изучить вопрос сотрудничества в сфере биологической безопасности.

Членами ОДКБ являются РФ, Белоруссия, Таджикистан, Армения, Киргизия, Казахстан.

В беседе с иностранными коллегами Лавров обратил их внимание на то, что организации также следует заняться развитием своего миротворческого потенциала. Итогом соответствующей работы должно стать участие ОДКБ в тех миротворческих миссиях, которые реализуются под эгидой Организации Объединенных Наций.

Кроме того, в рамках ОДКБ необходимо постоянно вести переговоры о безопасности в Евроатлантике, заключил Лавров.